В универмаг Au Pont Rouge приехала новая коллекция бренда Sonia Rykiel

История Sonia Rykiel началась в 1947 году, когда семнадцатилетняя Соня Рикель устроилась на работу в парижский магазин трикотажа «Лаура». Уже в 1968 году она открыла первый магазин Sonia Rykiel, а потом и вовсе превратила свою марку в один из символов французского стиля и получила звание королевы трикотажа. С тех пор многое изменилось — так в 2016 году скончалась сама Соня, а в 2019 бренд почти закрылся. Однако все же обзавелся новыми владельцами — ими стали основатели онлайн-магазина Showroomprive Эрик и Майк Даян. Они возродили марку, сохранив ее ДНК, и представили новую коллекцию.