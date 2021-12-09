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В универмаг Au Pont Rouge приехала новая коллекция бренда Sonia Rykiel

пресс-служба Au Pont Rouge
пресс-служба Au Pont Rouge
пресс-служба Au Pont Rouge

Случился один из самых классных камбэков 2021 года — возродился французский бренд Sonia Rykiel. Осенне-зимняя коллекция, созданная новыми владельцами марки, уже доступна на втором этаже и в онлайн-магазине универмага Au Pont Rouge

пресс-служба Au Pont Rouge
пресс-служба Au Pont Rouge

История Sonia Rykiel началась в 1947 году, когда семнадцатилетняя Соня Рикель устроилась на работу в парижский магазин трикотажа «Лаура». Уже в 1968 году она открыла первый магазин Sonia Rykiel, а потом и вовсе превратила свою марку в один из символов французского стиля и получила звание королевы трикотажа. С тех пор многое изменилось — так в 2016 году скончалась сама Соня, а в 2019 бренд почти закрылся. Однако все же обзавелся новыми владельцами — ими стали основатели онлайн-магазина Showroomprive Эрик и Майк Даян. Они возродили марку, сохранив ее ДНК, и представили новую коллекцию.

пресс-служба Au Pont Rouge
пресс-служба Au Pont Rouge

В коллекцию Sonia Rykiel осень-зима 2021/22 вошли знаковые для бренда трикотажные вещи: свитеры, шапки, шарфы и даже шорты, украшенные аутентичными и традиционными принтами марки.

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