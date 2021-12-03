В 2022 году одежда и обувь станут дороже на 15–25%

Очередному росту цен на одежду и обувь в наступающем году быть. Как сообщили «Известия» со ссылкой на информацию от аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 году вещи могут стать дороже на 15–25%. По тем же данным в этом году цены выросли на 10–15%.