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В 2022 году одежда и обувь станут дороже на 15–25%

Очередному росту цен на одежду и обувь в наступающем году быть. Как сообщили «Известия» со ссылкой на информацию от аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 году вещи могут стать дороже на 15–25%. По тем же данным в этом году цены выросли на 10–15%.

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Причины повышения стоимости стандартные — увеличение цен на ткани, фурнитуру и логистические услуги. Сильнее всего эти факторы отразятся на брендах премиального сегмента — одежда и обувь могут стать дороже на 30–40%. В то время как мидл-сегмент ждет подорожание в пределах 20–25%.

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