16 вещей, которые подойдут и для новогодней вечеринки, и для предпраздничных будней

В новогодней коллекции Maje дизайнеры бренда вернули наш любимый глэм-рок. Узкие кожаные брюки теперь мы носим с пушистыми свитерами и маcсивными лоферами, длинные платья (разумеется, с разрезом до бедра!) — с грубыми ботинками и сумками с бахромой, из пайеток — брюки-клеш и топы в стиле 1970-х, и обязательно брючный костюм на голое тело. Наш фаворит — мини-платье из металлизированного ламе с глубоким декольте. Конечно, просится сравнение со Studio 54, но нет, есть места актуальнее — в этом отправимся на танцпол клуба Blank или на рейв в Yzeech, ведь хэштег этой капсулы — #partywithmaje. Как скажете!

Maje, Большой пр. П. С., 57/1