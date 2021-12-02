16 вещей, которые подойдут и для новогодней вечеринки, и для предпраздничных будней

Наряжаемся и машем! В декабре новогоднее настроение появляется даже у самых убежденных скептиков, поддерживаем его нарядами. Директор отдела моды Ксения Гощицкая выбирает блеск, бархат, помпоны — все в дом.
Сумка Celine
Дарим вам новый фэшн-термин — old-old Celine. И это самый мастхэвный маст-хэв. Сумка Celine Tabou воссоздает архивы 1980-х — эта новая линия Les Grands Celine Classiques Session 3 переосмысливает наследие бренда. Лаконичная форма с боковыми вставками в виде гармошки украшена навесным клапаном с замком — табу сохранит все секреты. А носить ее можно как кросс-боди или клатч.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Комбинезон Claudie Pierlot
Давайте забудем, что комбинезоны в прошлом были рабочей одеждой. Тем более, Claudie Pierlot выпустили модель из металлического ламе с викторианским воротником-стойкой. Носим с оверсайзовым двубортным жакетом на все вечеринки декабря. Да и дома тоже — потому что мы хотим в нем жить.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Блейзер Boggi Milano
Если бы все революции были такими, как устраивает Boggi Milano! Допустим, мягкий двубортный блейзер — это не новость. А вот то, что в шерсть вплетена нить, которая обладает дышашими свойствами, сохраняет тепло и не мнется — это уровень. Как тебе такое, Илон Маск?
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Свитер Bottega Veneta
Трикотаж в рубчик, банты и цвет морской волны — вот и маст-хэв, который в Bottega Veneta умудряются сделать из всего. За новую телесность отвечают завязки по всему рукаву — представьте, как здорово их можно распустить и обнажить руки! Во-первых, это эротично. И во-вторых, тоже.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Furla
Капсульная коллекция Furla Archive Series 01 — всего 500 моделей — ностальгия по 1990-м. Строгая форма напоминает о том, что все women тогда резко стали business. Но не архивом единым: внутри сумки спрятана бирка, при наведении на которую смартфон расскажет все про мир Furla.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Образ Celine
В чем магия Celine? Смотрите сами: Эди Слиман взял самые базовые предметы гардероба — ботинки для трекинга, джинсы, бейсболку, дубленку и свитер — и превратил их в самые желанные предметы сезона. Как? Мы не знаем, но уже стоим в очереди.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Chanel
Карл Лагерфельд придумал сумку 11.12 в начале 1980-х, только-только приступив к работе в Chanel. Этот оммаж культовой модели 2.55 авторства самой Коко Шанель отличался тем, что в металлический ремешок вплели кожаную нить, а прямоугольную застежку заменили скрещенные буквы СС — уже тогда Карл оценил потенциал наступающей брендомании. Новый креативный директор Chanel Виржини Виар пошла еще дальше — и вот 11.12 выходит в твиде и бархате, вручную расшитая в кутюрном ателье дома пайетками или жемчугом. Теперь это объект коллекционирования! Лучшая модель сезона — в сияющем черном твиде с лентами-бантами и камелиями. Черными-пречерными!
Chanel, Невский пр., 152
Комбинезон Sandrо
Бархатный комбинезон Sandrо — настоящий хамелеон: с футболкой и ботинками на плоском ходу становится супер униформой, с кружевной блузой и каблуками — вечерним нарядом. А этот прерафаэлитский зеленый цвет!
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Куртка House of Leo
Круто, что петербургский бренд дизайнера Леонида Алексеева House of Leo не следует стереотипу «лучшее — это “серенькое” и “черненькое”».Охра, хвойный зеленый, оттенок новогоднего мандарина и карминно-красный — все это в зимней коллекции бренда, из которой мы забираем куртку, утепленную гусиным пухом. Будем спать в сугробе.
House of Leo, Гражданская ул., 16
Сумка Christian Dior
Розовая! С кисточками! С принтом туаль де жуи! Еще и в форме коробочки! Новая сумка Christian Dior — это лучшее, что можно обнаружить под елкой. Она такая красивая, что можно и на елке.
Christian Dior, Невский пр., 113
Пиджак Gerard Darel
Мы обожаем парижский стиль 1970-х в интерпретации Gerard Darel! Шерстяной пиджак будем носить с оверсайзовыми рубашками из органического хлопка и сумкой-тоутом из переработанного пластика — все это есть в новой капсульной линии Upcycling.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Пуховик Gеох
Что делать, если при северном ветре –20 °C ощущаются как все–50°C? О нас подумали технологи Gеох! Иначе как объяснить новый пуховик из твила и нейлона с инновационным утеплителем Thermore? Тонкий и невесомый чудо-утеплитель удерживает внутри объем воздуха, что помогает сохранять тепло даже при экстремальных температурах.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Maje
В новогодней коллекции Maje дизайнеры бренда вернули наш любимый глэм-рок. Узкие кожаные брюки теперь мы носим с пушистыми свитерами и маcсивными лоферами, длинные платья (разумеется, с разрезом до бедра!) — с грубыми ботинками и сумками с бахромой, из пайеток — брюки-клеш и топы в стиле 1970-х, и обязательно брючный костюм на голое тело. Наш фаворит — мини-платье из металлизированного ламе с глубоким декольте. Конечно, просится сравнение со Studio 54, но нет, есть места актуальнее — в этом отправимся на танцпол клуба Blank или на рейв в Yzeech, ведь хэштег этой капсулы — #partywithmaje. Как скажете!
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Туфли Prada
Космическая одиссея у нас дома: хотя туфли Prada формой напоминают о 1960-х, но резной архитектурный каблук и холодный блеск металла отправляют нас прямо в будущее. Кстати, треугольный логотип выполнен из плексигласа и огранен как бриллиант. Магический кристалл — 2022? Это он!
Prada, Большая Конюшенная ул., 13. С., 57/1
Сумка Furla
Новинка из круизной коллекеции Furla — сумка-хобо Primavera, что означает «весна», — работает лучше любого антидепрессанта. Минималистичная форма, насыщенный цвет фуксии и золотая пряжка-карабин сложились в статус it-bag. Носить ее нужно на манер моделей «багет» — на одном плече.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Ботинки AGL
Стиль гранж как будто специально придуман для петербургской погоды. Снегопады и сугробы нам нипочем с высокими ботинками на шнуровке AGL на внушительной подошве-тракторе. К тому же, грубая платформа — один из главных трендов, причем и следующего сезона тоже!
NO ONE, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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