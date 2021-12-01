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В Петербурге откроется новое пространство бренда UGG

Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG

Для калифорнийского бренда настало время возрождения и перерождения — год назад вновь популярными стали угги (и остаются таковыми сейчас), а теперь марка открывает новое пространство в Петербурге. Оно будет отражать глобальную идеологию UGG — открытость и инклюзивность.

Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG
Лёля Нордик/UGG

Интерьер нового пространства вдохновлен домом архитекторов Чарльза и Рей Имзов в Лос-Анджелесе. К открытому и лаконичному зданию середины прошлого века отсылают мягкие изогнутые линии, светящееся светодиодные стены. Оформлением занималась команда дизайнерского и архитектурного бюро Florencia Pita & Co. и Quezada Architecture. Новый магазин площадью в 108 квадратных метров откроется на втором этаже «Галереи».

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