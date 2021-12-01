В Петербурге откроется новое пространство бренда UGG

Для калифорнийского бренда настало время возрождения и перерождения — год назад вновь популярными стали угги (и остаются таковыми сейчас), а теперь марка открывает новое пространство в Петербурге. Оно будет отражать глобальную идеологию UGG — открытость и инклюзивность.