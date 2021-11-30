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Смокинги, атласные платья и блузы: Present & Simple выпустили коллекцию с образами для Нового года

пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple

Марка Present & Simple приближает Новый год выпуском праздничной капсулы Present Is You. Название коллекции намекает на то, что главный подарок — это ты сам, а в качестве красивого оформления — образы для вечеринки и внесезонные вещи из шерсти.

Present & Simple
Present & Simple
Present & Simple
Present & Simple
Present & Simple
Present & Simple

В новогоднюю капсулу, кроме свитеров, вошли атласные и шелковые блузы и платья (как макси, так и мини), смокинг, костюмы с брюками и юбками. Дизайнеры марки сделали акцент на нарядных деталях: бантах, широких лацканах и атласных пуговицах, которые рифмуются с лампасами брюк. Цветовая палитра коллекции поддерживает новогоднюю тематику — она состоит из темно-бежевого, небесно-голубого, темно-синего, черного и оттенка слоновой кости.

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