Смокинги, атласные платья и блузы: Present & Simple выпустили коллекцию с образами для Нового года

В новогоднюю капсулу, кроме свитеров, вошли атласные и шелковые блузы и платья (как макси, так и мини), смокинг, костюмы с брюками и юбками. Дизайнеры марки сделали акцент на нарядных деталях: бантах, широких лацканах и атласных пуговицах, которые рифмуются с лампасами брюк. Цветовая палитра коллекции поддерживает новогоднюю тематику — она состоит из темно-бежевого, небесно-голубого, темно-синего, черного и оттенка слоновой кости.