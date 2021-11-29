В магазинах петербургской марки KRAKATAU появились живые рейлы

Марка технологичной одежды KRAKATAU занялась озеленением своих магазинов. Теперь в них есть живые рейлы — индустриальные стойки для одежды, в которые интегрирована ферма по выращиванию растений.
Механизм работы рейлов очень прост — растения появляются из экологически чистых семян. Процесс выращивания зелени постепенный, без вредных ускорителей и с соблюдением всех правил, которые позволяют получить готовый к употреблению в пищу продукт. Посмотреть на такие стойки уже можно — они установлены в магазине KRAKATAU в торговом центре «Галерея».
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