В магазинах петербургской марки KRAKATAU появились живые рейлы

Механизм работы рейлов очень прост — растения появляются из экологически чистых семян. Процесс выращивания зелени постепенный, без вредных ускорителей и с соблюдением всех правил, которые позволяют получить готовый к употреблению в пищу продукт. Посмотреть на такие стойки уже можно — они установлены в магазине KRAKATAU в торговом центре «Галерея».