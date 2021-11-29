Космос, футуризм и образ советского героя: House of Leo представили первую кутюрную коллекцию

Петербургский бренд, в основе которого традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремесла, выпустил свою первую couture коллекцию. Дизайнер и основатель House of Leo Леонид Алексеев исследовал в ней тему советского космоса и образ советского героя.
Каждая коллекция House of Leo зиждется на истории искусства и contemporary-art. Кутюрная не стала исключением — она вдохновлена архитектурой московского модернизма 20-х, сталинского ампира 30-40-х, домов культуры 60-х, аэропортов 70-х, монументальной живописью станций метрополитенов. В мудборде — скульптура, посвященная первым достижениям советской космической отрасли 60-х, советские плакаты, книги и фильмы о космосе. Герой коллекции — земной человек, готовый к освоению галактики.
House of Leo atelier couture 2022 состоит из блестящих костюмов, комбинезонов, украшенных черными и золотыми пайетками, белого кейпа с золотыми элементами, футуристичного серебряного бомбера, шелковой сорочки, водолазки, имитирующей канонично маскулинный торс. Многие образы дополнены ковбойскими шляпами.
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