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Космос, футуризм и образ советского героя: House of Leo представили первую кутюрную коллекцию

House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo

Петербургский бренд, в основе которого традиции мужского костюма, униформенная маскулинность, гендерфлюидность и ремесла, выпустил свою первую couture коллекцию. Дизайнер и основатель House of Leo Леонид Алексеев исследовал в ней тему советского космоса и образ советского героя.

House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo

Каждая коллекция House of Leo зиждется на истории искусства и contemporary-art. Кутюрная не стала исключением — она вдохновлена архитектурой московского модернизма 20-х, сталинского ампира 30-40-х, домов культуры 60-х, аэропортов 70-х, монументальной живописью станций метрополитенов. В мудборде — скульптура, посвященная первым достижениям советской космической отрасли 60-х, советские плакаты, книги и фильмы о космосе. Герой коллекции — земной человек, готовый к освоению галактики.

House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo
House of Leo

House of Leo atelier couture 2022 состоит из блестящих костюмов, комбинезонов, украшенных черными и золотыми пайетками, белого кейпа с золотыми элементами, футуристичного серебряного бомбера, шелковой сорочки, водолазки, имитирующей канонично маскулинный торс. Многие образы дополнены ковбойскими шляпами.

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