Космос, футуризм и образ советского героя: House of Leo представили первую кутюрную коллекцию

Каждая коллекция House of Leo зиждется на истории искусства и contemporary-art. Кутюрная не стала исключением — она вдохновлена архитектурой московского модернизма 20-х, сталинского ампира 30-40-х, домов культуры 60-х, аэропортов 70-х, монументальной живописью станций метрополитенов. В мудборде — скульптура, посвященная первым достижениям советской космической отрасли 60-х, советские плакаты, книги и фильмы о космосе. Герой коллекции — земной человек, готовый к освоению галактики.