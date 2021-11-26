Посмотрите на зимнюю коллекцию Cocoshnick Headdress с панамами из овчины и беретами из каракуля

Петербуржцы Cocoshnick Headdress выпустили зимнюю коллекцию, названную строчкой из стихотворения Александра Блока — «Сердце предано метели». Эта же фраза украсила края платка из искусственного шелка, а полная версия стихотворения — пыльники для головных уборов.
В новую коллекцию дизайнер марки Ольга Рузакова включила балаклавы с нашивками в черном, бежевом, зеленом, оранжевом и синем оттенках, молочные, черные и коричневые панамы из натуральной овчины, черные, коричневые и зеленые береты-«пирожки» из каракуля, а также две шляпы из фетра черного и коричневого цветов. Поля головных уборов расписаны вручную названием марки в стилистике уличного граффити. Кроме того, каждая шляпа дополнена съемным металлическим каффом.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.