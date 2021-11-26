Бра, боди с длинным рукавом и топы: NNedre выпустили коллекцию белья из бамбуковой ткани

Коллекция состоит из трех видов бра, четырех моделей трусов, боди с длинным рукавом и топа. Лекала каждой вещи разработаны с учетом комфорта и фигур разного типа. Так, например, бра есть в спортивном варианте с тонкими лямками, с треугольными чашечками и на широких бретелях. В цветовой палитре приглушенные оттенки: пыльно-розовый, кофейный, голубой и серый.