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Бра, боди с длинным рукавом и топы: NNedre выпустили коллекцию белья из бамбуковой ткани

Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre

Тактильность по-прежнему входит в список самых важных составляющих одежды. Для новой коллекции петербургская марка NNedre выбрала как раз приятный на ощупь и к телу материал — бамбуковую ткань. Из нее получилась линия нижнего белья, в которую вошли 9 вещей.

Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre
Юлия Кайс/NNedre

Коллекция состоит из трех видов бра, четырех моделей трусов, боди с длинным рукавом и топа. Лекала каждой вещи разработаны с учетом комфорта и фигур разного типа. Так, например, бра есть в спортивном варианте с тонкими лямками, с треугольными чашечками и на широких бретелях. В цветовой палитре приглушенные оттенки: пыльно-розовый, кофейный, голубой и серый.

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