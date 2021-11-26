Маски, гигантские брюки и наследие Демны Гвасалия в коллекции Vetements осень-зима 2022-2023

Кроме того, в новую коллекцию бренда вошли очень широкие брюки, джинсы (в том числе, с внушительными дырами) и спортивные штаны, нарочито длинные юбки, объемные пуховики, футболки и худи, высокие ботфорты, платья с глубоким разрезом, комбинезоны, бархатные костюмы. Образы дополнили украшения: массивные колье и серьги. В насыщенной цветовой палитре коллекции особенно выделяются такие оттенки, как красный, синий и фуксия.