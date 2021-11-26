Маски, гигантские брюки и наследие Демны Гвасалия в коллекции Vetements осень-зима 2022-2023

Вчера Vetements показали свою новую коллекцию осень-зима 2022-2023. Несмотря на то, что Демна Гвасалия покинул пост креативного директора бренда еще в 2019 году, заложенная им эстетика живет и процветает. Гурам Гвасалия продолжает работать в стилистике, отсылающей к работам брата. Тому свидетельство — пиджаки и пальто с острыми плечами, гипертрофированные объемные силуэты и маски.
Кроме того, в новую коллекцию бренда вошли очень широкие брюки, джинсы (в том числе, с внушительными дырами) и спортивные штаны, нарочито длинные юбки, объемные пуховики, футболки и худи, высокие ботфорты, платья с глубоким разрезом, комбинезоны, бархатные костюмы. Образы дополнили украшения: массивные колье и серьги. В насыщенной цветовой палитре коллекции особенно выделяются такие оттенки, как красный, синий и фуксия.
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