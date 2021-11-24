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Медведица-принцесса и медвежонок-байкер: Ralph Lauren выпустили коллекцию с символом бренда специально для России

Ralph Lauren показали капсулу Russian Bear, которая посвящена главному символу бренда — медведю, и создана специально для России. Персонажи на вещах коллекции сделаны вручную с использованием итальянской вышивки и аппликаций.

пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren

Первый персонаж коллекции — медведица-принцесса, одетая в вечернее платье с пышной юбкой из шелкового тюля и накидку из меха. Ее образ дополняют украшения, сделанные при помощи инкрустации кристаллов Swarovski. Второй герой — медвежонок-байкер на винтажном мотоцикле в джинсах цвета индиго и кожаной куртке. На его создание Ральфа Лорена вдохновили винтажные автомобили и его любовь к вождению. Медвежонок-байкер нарисован на кожаной куртке и украшает свитеры в виде объемной аппликации.

пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren
пресс-служба Ralph Lauren

В коллекцию Russian Bear вошли знаковые модели бренда: кашемировые свитеры, платье в пол с капюшоном из кашемирового джерси, юбки из струящегося шелка и бархата, худи, а также спортивные костюмы. Капсула будет доступна в конце ноября в ДЛТ, а также на сайте

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