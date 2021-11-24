Медведица-принцесса и медвежонок-байкер: Ralph Lauren выпустили коллекцию с символом бренда специально для России

Первый персонаж коллекции — медведица-принцесса, одетая в вечернее платье с пышной юбкой из шелкового тюля и накидку из меха. Ее образ дополняют украшения, сделанные при помощи инкрустации кристаллов Swarovski. Второй герой — медвежонок-байкер на винтажном мотоцикле в джинсах цвета индиго и кожаной куртке. На его создание Ральфа Лорена вдохновили винтажные автомобили и его любовь к вождению. Медвежонок-байкер нарисован на кожаной куртке и украшает свитеры в виде объемной аппликации.