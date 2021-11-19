18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

NNedre сделали ироничную коллекцию ко дню женского предпринимательства

Сегодня отмечается день женского предпринимательства и специально к нему NNedre выпустили коллекцию, посвященную фейлам в бизнесе. Так петербургская марка решила показать, что ошибаться — это не стыдно и не плохо, а вот тонуть в многозадачности не стоит. Вещи из коллекции украшены ироничными принтами авторства художницы Оли Левиной.

Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre

Иллюстрации художницы, которые и стали принтами, отсылают к известным картинам. В коллекцию вошли базовые вещи: футболки, худи, сумки-шоперы. Заказав их, можно получить стикерпак с полным набором иллюстраций Оли Левиной. Кроме того, стикерпак доступен в телеграме

Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre
Юлия Костенко/NNedre

Ироничный настрой коллекции NNedre поддержали историями петербурженок из разных сфер предпринимательства. Героини, в числе которых и создательница марки Нелли Недре, рассказывают про свои бизнес-фейлы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: