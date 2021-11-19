NNedre сделали ироничную коллекцию ко дню женского предпринимательства

Сегодня отмечается день женского предпринимательства и специально к нему NNedre выпустили коллекцию, посвященную фейлам в бизнесе. Так петербургская марка решила показать, что ошибаться — это не стыдно и не плохо, а вот тонуть в многозадачности не стоит. Вещи из коллекции украшены ироничными принтами авторства художницы Оли Левиной.
Иллюстрации художницы, которые и стали принтами, отсылают к известным картинам. В коллекцию вошли базовые вещи: футболки, худи, сумки-шоперы. Заказав их, можно получить стикерпак с полным набором иллюстраций Оли Левиной. Кроме того, стикерпак доступен в телеграме.
Ироничный настрой коллекции NNedre поддержали историями петербурженок из разных сфер предпринимательства. Героини, в числе которых и создательница марки Нелли Недре, рассказывают про свои бизнес-фейлы.
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