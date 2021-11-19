NNedre сделали ироничную коллекцию ко дню женского предпринимательства

Сегодня отмечается день женского предпринимательства и специально к нему NNedre выпустили коллекцию, посвященную фейлам в бизнесе. Так петербургская марка решила показать, что ошибаться — это не стыдно и не плохо, а вот тонуть в многозадачности не стоит. Вещи из коллекции украшены ироничными принтами авторства художницы Оли Левиной.