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Очки петербургской марки P.Y.E теперь можно примерить онлайн — бренд выпустил специальное приложение

Петербургский бренд представил приложение, благодаря которому очки P.Y.E можно примерить онлайн. В нем собран полный каталог (примерно 200 вариантов) моделей оправ и солнцезащитных очков марки. Онлайн-примерка учитывает все: посадку, размер, цвета и черты лица.

В основе приложения — технология TrueDepth, которая сканирует лицо пользователя и с учетом полученных данных предлагает 3D-модель очков, идентичную реальной. P.Y.E AR доступно только для iOS на iPhone X и более поздних моделях, а также для iPad Pro с процессором A12X Bionic.

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