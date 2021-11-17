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Outlet Village Пулково выпустили благотворительные адвент-календари

Outlet Village Пулково вместе со швейцарской компанией Lindt создали праздничные адвент-календари. Получить их можно за пожертвование с 15 ноября по 1 декабря в информационном центре аутлета. Сумма пожертвования не ограничена — от 1000 рублей. Все собранные средства отправятся в благотворительный фонд «Антон тут Рядом».

пресс-служба Outlet Village Пулково

В каждом адвент-календаре — не только сюрпризы от швейцарского производителя шоколада, но и полезная информация для тех, кому интересна благотворительность и тех, кто хочет и может помогать.

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