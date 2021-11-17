В бутике Babochka открылся поп-ап Stella McCartney, посвященный совместной коллекции бренда с молодыми художниками

Новый поп-ап заработал в бутике Babochka на Невском, 36. Он посвящен капсуле Stella McCartney, над которой креативный директор бренда Стелла Маккартни работала вместе с молодыми креаторами из разных стран. Бонусом к поп-апу — специальная витрина.
Капсула Stella McCartney получила название Stella Shared 3. Вдохновлена она молодостью, а представляет собой современное видение трендов, эстетики разумного потребления и унисекс-моды. В создании коллекции приняли участие три молодых креатора: Эд Кертис из Лондона, Мейзи Брум (MYFAWNWY) из Нью-Йорка и Том Тоссейн из Антверпена. Общая концепция капсулы — движение 1980-ых «Клубные детки».
Дизайнер Эд Кертис, поддерживающий контркультурную эстетику, добавил свои оптические принты на двусторонние пуховики из переработанного нейлона и вещи из денима, трикотаж украсил графикой, костюмы из органического хлопка — психоделическими узорами, а вязанные вещи, бадлоны и свитеры — нарисованной баллончиком собственной интерпретацией логотипа Stella.
Художница из Квинса MYFAWNWY известна своими мраморными гравюрами ручной работы и лицами, нарисованными на солнце и цветах. Эти изображения дополнили комплекты из шелка, рубашки с коротким рукавом, широкие брюки, шорты-боксеры, джемперы с круглым воротом, футболки из органического джерси, платья и худи.
Том Тоссейн, графический дизайнер из Антверпена, переосмыслил логотип Stella в своем футуристическом стиле и добавил к нему слоган «Восстанавливая баланс». Он превратил букву «S» одновременно в электрическую лампочку и знак «инь-ян», добавив этот символ к словам, которые по мнению дизайнера отражают идею устойчивого развития: Sky (небо), Safe (безопасный) и Strawberry (клубника). Работы Тома Тоссейна перенесены на бомберы, похожие на военные парки, утилитарные комплекты из денима, трикотаж и объемные костюмы из флиса.
Кроме того, графика Эда Кертиса и MYFAWNWY украсила первую веганскую версию классических кроссовок Adidas — Stella Stan Smith, а также кроссовки Loop и ботинки Reclypse. Последние появились во флюоресцентно желтом оттенке и состоят из переработанного полиэстера и тракторной подошвы из био-переработанных материалов.
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