В бутике Babochka открылся поп-ап Stella McCartney, посвященный совместной коллекции бренда с молодыми художниками

Том Тоссейн, графический дизайнер из Антверпена, переосмыслил логотип Stella в своем футуристическом стиле и добавил к нему слоган «Восстанавливая баланс». Он превратил букву «S» одновременно в электрическую лампочку и знак «инь-ян», добавив этот символ к словам, которые по мнению дизайнера отражают идею устойчивого развития: Sky (небо), Safe (безопасный) и Strawberry (клубника). Работы Тома Тоссейна перенесены на бомберы, похожие на военные парки, утилитарные комплекты из денима, трикотаж и объемные костюмы из флиса.