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Levi’s сделали коллаборацию с моделью, актрисой и амбассадором бренда — Дипикой Падуконе

пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s

Levi’s показали результат совместной работы со своим амбассадором — Дипикой Падуконе. Бренд и модель выпустили коллаборацию, которая отражает повседневный стиль Падуконе, и при этом переосмысливает классику Levi’s.

пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s

Например, в коллекции есть джинсовый комбинезон, современные интерпретации джинсов Levi's в духе 70-x с завышенной талией и широким силуэтом, а также джинсовая куртка The Trucker Jacket. Среди вещей, иллюстрирующих фэшн-предпочтения Дипики Падуконе, — удлиненные куртки в стиле преппи, спортивные костюмы, кроп-топы, браллеты, брюки из искусственной кожи, рубашки свободного кроя, топы из органзы, футболки и худи.

пресс-служба Levi’s
пресс-служба Levi’s

Коллаборация Levi’s x Deepika Padukone поддерживает курс бренда на устойчивое развитие. 60% материалов — из экологически чистых источников, а 100% производится с соблюдением этических норм. Главные материалы коллекции — органический хлопок, сверхмягкая ткань Tencel из древесины, котонизированные конопляное волокно и деним.

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