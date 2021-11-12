Levi’s сделали коллаборацию с моделью, актрисой и амбассадором бренда — Дипикой Падуконе

Например, в коллекции есть джинсовый комбинезон, современные интерпретации джинсов Levi's в духе 70-x с завышенной талией и широким силуэтом, а также джинсовая куртка The Trucker Jacket. Среди вещей, иллюстрирующих фэшн-предпочтения Дипики Падуконе, — удлиненные куртки в стиле преппи, спортивные костюмы, кроп-топы, браллеты, брюки из искусственной кожи, рубашки свободного кроя, топы из органзы, футболки и худи.