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Сумки из твида, бархата и искусственного меха в осенне-зимней коллекции Sandro

пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

Для новой коллекции Sandro переизобрели свои знаковые сумки. Модель Yza стала более зимней, чем когда-либо — теперь она есть в вариантах из темно-синего твида, бархата, украшенного винтажными булавками, верблюжьей кожи с подкладкой из овчины и искусственного меха.

пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

Кроме сумок из трендовых материалов в осенне-зимнюю коллекцию бренда вошли вязаный трикотаж: жилетки, свитеры, шарфы, вельветовые жакеты, стеганые куртки и пальто в клетку, классические, с отложным воротничком и шубы из искусственного меха. Коллекция уже во всех магазинах Sandro, а также в новом московском корнере бренда, который открылся в «Смоленском пассаже».

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