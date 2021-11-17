Сумки из твида, бархата и искусственного меха в осенне-зимней коллекции Sandro

Кроме сумок из трендовых материалов в осенне-зимнюю коллекцию бренда вошли вязаный трикотаж: жилетки, свитеры, шарфы, вельветовые жакеты, стеганые куртки и пальто в клетку, классические, с отложным воротничком и шубы из искусственного меха. Коллекция уже во всех магазинах Sandro, а также в новом московском корнере бренда, который открылся в «Смоленском пассаже».