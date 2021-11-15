18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Сумка-икона Maje — модель «М» — отмечает юбилей

пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje

Сумка Maje под названием «М» празднует свое пятилетие. За это время она выходила в разных дизайнах и размерах: от вместительного клатча до малышки-брелка. Но главная деталь остается неизменной — бахрома, которая стала визуальным кодом модели.

пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje
пресс-служба Maje

Ко дню рождения своей иконы Maje создали пять новых вариантов сумки. Они отличаются не только объемом, но и фактурой, длиной и видом ручек, деталями, цветом, настроением и даже размером бахромы. Именинница — «М», а подарок получили мы! Сумки уже представлены в магазинах бренда и открывшемся недавно новом корнере Maje в «Смоленском пассаже» в Москве.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: