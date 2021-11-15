Сумка-икона Maje — модель «М» — отмечает юбилей

Ко дню рождения своей иконы Maje создали пять новых вариантов сумки. Они отличаются не только объемом, но и фактурой, длиной и видом ручек, деталями, цветом, настроением и даже размером бахромы. Именинница — «М», а подарок получили мы! Сумки уже представлены в магазинах бренда и открывшемся недавно новом корнере Maje в «Смоленском пассаже» в Москве.