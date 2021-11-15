Сумка-икона Maje — модель «М» — отмечает юбилей

Сумка Maje под названием «М» празднует свое пятилетие. За это время она выходила в разных дизайнах и размерах: от вместительного клатча до малышки-брелка. Но главная деталь остается неизменной — бахрома, которая стала визуальным кодом модели.
Ко дню рождения своей иконы Maje создали пять новых вариантов сумки. Они отличаются не только объемом, но и фактурой, длиной и видом ручек, деталями, цветом, настроением и даже размером бахромы. Именинница — «М», а подарок получили мы! Сумки уже представлены в магазинах бренда и открывшемся недавно новом корнере Maje в «Смоленском пассаже» в Москве.
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