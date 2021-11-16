У бренда Claudie Pierlot открылся новый корнер

Напомним, что бренд Claudie Pierlot появился в 1984 году, его основала французский дизайнер Клоди Перло. С того момента и по сей день Париж остается одним из ключевых источников вдохновения для коллекций марки. Сама Клоди Перло говорила, что создала бренд «для девушек Парижа».