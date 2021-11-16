У бренда Claudie Pierlot открылся новый корнер

В «Смоленском пассаже» в Москве открылся новый корнер французского бренда Claudie Pierlot. В нем уже представлены вещи из осенне-зимней коллекции марки, а также обувь и аксессуары.
Напомним, что бренд Claudie Pierlot появился в 1984 году, его основала французский дизайнер Клоди Перло. С того момента и по сей день Париж остается одним из ключевых источников вдохновения для коллекций марки. Сама Клоди Перло говорила, что создала бренд «для девушек Парижа».
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