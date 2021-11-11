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Аутдор, многослойность и голография: Reserved представили зимнюю коллекцию

Зимняя коллекция Reserved под названием Après-ski посвящена отдыху в горах и стилю горнолыжников. Отсюда и аутдор-эстетика вещей, и лукбук, снятый в Австрии, и многослойность, и голографические элементы. Основные материалы — теплые и уютные флис, шенилл и, конечно, трикотаж.

Коллекция состоит из коротких и длинных утепленных курток, мягких, объемных пальто, фактурных трикотажных комплектов, жилетов и комбинезонов с оригинальным стеганым рисунком, твидовых платьев без рукавов и платьев, украшенных блестками. Важной частью Après-ski стали аксессуары также вдохновленные аутдор-эстетикой: вязаные балаклавы, стеганые сумки и перчатки, кроссовки и зимние ботинки. Бонус коллекции —  комбинезоны для собак.

Среди цветов — оттенки розового, сиреневого, бордового и бежевого, дополненные ярко-синим и антрацитово-черным. Многие вещи украшены стегаными или плетеными узорами, также в коллекции отметились клетка — на длинной куртке, и геометрические цветочные принты — на свитере.

Фото: Mateusz Stankiewicz/Reserved

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