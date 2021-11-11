Аутдор, многослойность и голография: Reserved представили зимнюю коллекцию

Зимняя коллекция Reserved под названием Après-ski посвящена отдыху в горах и стилю горнолыжников. Отсюда и аутдор-эстетика вещей, и лукбук, снятый в Австрии, и многослойность, и голографические элементы. Основные материалы — теплые и уютные флис, шенилл и, конечно, трикотаж.