40 вариантов пальто: от цветных до классических и от люксовых до бюджетных

Ближайшие полгода униформа петербуржца — пальто (с перерывами на пуховик, конечно). Собрали более сорока вариантов главной вещи осенне-зимнего сезона: утепленные, из кашемира и шерсти, двусторонние, непромокаемые, с капюшоном, укороченные, цветные, с принтами и классические. Пусть будет, из чего выбирать!