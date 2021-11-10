40 вариантов пальто: от цветных до классических и от люксовых до бюджетных

Ближайшие полгода униформа петербуржца — пальто (с перерывами на пуховик, конечно). Собрали более сорока вариантов главной вещи осенне-зимнего сезона: утепленные, из кашемира и шерсти, двусторонние, непромокаемые, с капюшоном, укороченные, цветные, с принтами и классические. Пусть будет, из чего выбирать!
Классические светлые
Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 700 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 270 500 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 38 200 руб., по предзаказу
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 129 900 руб.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 59 900 руб.
Jana Segetti, 8store, ул. Казанская, 8-10, 33 120 руб.
Несмотря на эпитет «классические» даже бежевые пальто могут удивить. Помогают детали: капюшон, отделка мехом, вышивка, бахрома.
Цветные и с принтами
OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 41 000 руб.
Dior, Невский пр., 113/4, 345 000 руб.
Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 185 300 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 44 990 руб.
Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 69 900 руб.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, 58 900 руб.
My 812, Каменноостровский пр., 54, 41 000 руб.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 500 руб.
Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 24 500 руб.
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 899 руб.
Терракотовые, коралловые, ментоловые, синие, хаки или пронзительно розовые оттенки отлично контрастируют с серым петербургским пейзажем. И не забываем про узоры! Наш любимый — классическая клетка, которая в очередной раз подтвердила свою актуальность на сентябрьских Неделях моды.
Традиционные черные
MAD DAISY, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 000 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 269 500 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 362 500 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 289 300 руб.
Totême, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 350 руб.
BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 78 000 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 247 000 руб.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 17 500 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 18 999 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 28 890 руб.
В нашей подборке вы не найдете ни одного похожего друг на друга черного пальто! Все дело в форме — от пальто-кокона до пальто с острыми плечами в стиле Ренаты Литвиновой.
Укороченные
Dior, Невский пр., 113/4, 400 000 руб.
The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 261 000 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 180 500 руб.
Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 129 500 руб.
Frieda&Freddies, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 31 500 руб.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 15 998 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 15 999 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 39 990 руб.
Короткие пальто совершили камбэк. Произошло это благодаря новой волне интереса к стилю преппи. Мы не против, поэтому подобрали немало вариантов да еще и в классическую клетку.
Непромокаемые
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.
Proenza Schouler White Label, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 500 руб.
Moncler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 180 800 руб.
Bulmer, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 250 руб.
Red September, купить онлайн, 70 000 руб.
Двустороннее пальто Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 58 900 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 999 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 22 999 руб.
Варианты пальто, которые устойчивы к влаге, нашлись как среди осенне-зимних коллекций люксовых брендов (например, Loewe), так и у марок мидл-сегмента, а также российских дизайнеров. Вот уж точно diversity!
Фото: архивы пресс-служб
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