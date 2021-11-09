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Ghostbusters! Reebok выпустили вторую коллекцию, посвященную фильму «Охотники за привидениями»

Спортивный бренд продолжил свое сотрудничество с ​​Sony Pictures Consumer Products и сделал с компанией вторую коллаборацию, посвященную серии фильмов «Охотники за привидениями» (первая вышла в октябре прошлого года). Новая коллекция одежды и обуви вдохновлена персонажами и событиями как ленты 1984 года, так и предстоящей премьеры «Охотники за привидениями: Наследники».

В коллекцию вошли кроссовки в стиле рабочей обуви Ecto Boot с системой быстрой шнуровки, отсылающие к Reebok OG Pump x Ghostbusters 80-х, Zig Kinetica с узором по кругу верхней части обуви с полупрозрачной сетчатой накладкой (она светится в темноте!), вдохновленные призраком Мюнчером, модель Instapump Fury, будто измазанная психомагнетерической слизью из вторых «Охотников», и кроссовки Answer IV, посвященные «Собакам Ужаса» из первой части франшизы. У последних подметка, слюнявые отметины и красные люверсы светятся в темноте. Кроме того, в коллаборации есть два худи, каждое составляет пару кроссовкам Answer IV и Zig Kinetica.

Фото: пресс-служба Reebok

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