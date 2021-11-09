Ghostbusters! Reebok выпустили вторую коллекцию, посвященную фильму «Охотники за привидениями»

В коллекцию вошли кроссовки в стиле рабочей обуви Ecto Boot с системой быстрой шнуровки, отсылающие к Reebok OG Pump x Ghostbusters 80-х, Zig Kinetica с узором по кругу верхней части обуви с полупрозрачной сетчатой накладкой (она светится в темноте!), вдохновленные призраком Мюнчером, модель Instapump Fury, будто измазанная психомагнетерической слизью из вторых «Охотников», и кроссовки Answer IV, посвященные «Собакам Ужаса» из первой части франшизы. У последних подметка, слюнявые отметины и красные люверсы светятся в темноте. Кроме того, в коллаборации есть два худи, каждое составляет пару кроссовкам Answer IV и Zig Kinetica.