Пижама, ведерко для шампанского и свечи: 25 идей, как и чем порадовать себя во время локдауна

Как получить свою дозу эндорфинов, когда над Петербургом нависло низкое небо, в разгаре локдаун, а подписка на сервисы с сериалами уже не вызывает былого восторга? Радуем себя мелочами — уютной пижамой, стегаными слиперами или парфюмированной свечей. Составили чек-лист, вещи из которого помогут оставаться довольным даже во время ограничений.
Одежда и обувь для дома
Кардиган Toteme, ДЛТ, купить онлайн, 37 200 руб.
Слиперы Loro Piana, ДЛТ, купить онлайн, 37 700 руб.
Свитер Polo Ralph Lauren, ДЛТ, купить онлайн, 37 950 руб.
Шерстяные джокеры Burberry, ДЛТ, купить онлайн, 73 300 руб.
Кашемировые брюки Lorena Antoniazzi, ДЛТ, купить онлайн, 72 100 руб.
Кардиган Balmain, ДЛТ, купить онлайн, 159 500 руб.
Тапочки Loewe, ДЛТ, купить онлайн, 49 950 руб.
Свитер Isabel Marant, ДЛТ, купить онлайн, 55 650 руб.
Из-за локдауна популярность джоггеров и худи снова выросла. Так и живем: из перьев и блесток в спортивные брюки и обратно. Новые ограничения, хоть и всего недельные, застигли нас поздней осенью, поэтому как никогда кстати объемные кардиганы, теплые свитеры с горлом и минималистичные домашние тапочки.
Нарядные халат и пижама
Пижама Olivia von Halle, ДЛТ, купить онлайн, 52 800 руб.
Халат La Perla, ДЛТ, купить онлайн, 142 000 руб.
Пижама YOLKE, ДЛТ, купить онлайн, 11 900 руб.
Стараемся сейчас не отказывать себе ни в чем, тем более в роскоши. Именно поэтому выбираем халаты и пижамы, которые едва ли отличаются от нарядных образов.
Тресковые аксессуары
Заколка Alexandre de Paris, ДЛТ, купить онлайн, 23 920 руб.
Ободок Prada, ДЛТ, купить онлайн, 33 000 руб.
Резинка Prada, ДЛТ, купить онлайн, 23 000 руб.
Кэрри Брэдшоу призывала заниматься эволюцией внешности, когда личная жизнь в простое. Ее совет можно адаптировать и под локдаун. Самое время выбрать классные трендовые аксессуары: заколки-крабики из нулевых, тканевые резинки и ободки, которые не только порадуют, но и станут важным элементом многих образов.
Бьюти-средства
Питательное масло Diptyque, ДЛТ, купить онлайн, 7 300 руб.
Детокс-косплекс Anne Semonin, ДЛТ, купить онлайн, 10 890 руб.
Сыворотки Anne Semonin, ДЛТ, купить онлайн, 31 090 руб.
Расслабляемся, как в спа, не выходя из дома. Этому нас тоже уже научил локдаун весной 2020 года. Кроме того, домашний режим — подходящее время для того, чтобы попробовать новые косметические средства, на тест-драйв которых не было времени.
Мелочи для дома
Парфюмерная свеча Jo Malone London, ДЛТ, купить онлайн, 8 700 руб.
BERNARDAUD, набор Kintsugi, ДЛТ, купить онлайн, 48 450 руб.
Ведро для шампанского Graphik Christofle, ДЛТ, купить онлайн, 106 000 руб.
Шейкер Graphik Christofle, ДЛТ, купить онлайн, 61 450 руб.
Графин Merlot Lalique, ДЛТ, купить онлайн, 234 500 руб.
Радости бытию может добавить как парфюмированная свеча, так и новое полотенце или ведерко для игристого. Облачаемся в шелковый халат и устраиваем званый ужин даже на одну персону — все для себя.
Фото: пресс-служба ДЛТ
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.