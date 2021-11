Новое имя — марка технологичного трикотажа AND the brand с производством в Петербурге

Год назад трикотаж закрепился в статусе главного тренда, обосновавшись на подиумах Недель мод и в коллекциях модных домов. Постепенно отношение к нему изменилось, однако трансформация восприятия трикотажа продолжается и сегодня. Доказать, что эпитеты «недолговечный, бесформенный, обыденный» точно не имеют отношения к вязаным вещам взялась и молодая марка AND the brand. Она сосредоточилась на создании именно трикотажа: кроп-топов, юбок, платьев, кардиганов, брюк, тончайших бадлонов, комбинезонов. Чтобы разорвать шаблоны AND the brand объединили технологии и ручной труд, а также сделали ставку на долговечность вещей.