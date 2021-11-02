Новое имя — марка технологичного трикотажа AND the brand с производством в Петербурге

Молодая марка AND the brand доказывает: эпитеты «недолговечный, бесформенный, обыденный» больше не относятся к трикотажу. Рассказываем, как ее создатели разрушают стереотипы и выводят вязаные вещи на подиумный уровень.
Концепция
Год назад трикотаж закрепился в статусе главного тренда, обосновавшись на подиумах Недель мод и в коллекциях модных домов. Постепенно отношение к нему изменилось, однако трансформация восприятия трикотажа продолжается и сегодня. Доказать, что эпитеты «недолговечный, бесформенный, обыденный» точно не имеют отношения к вязаным вещам взялась и молодая марка AND the brand. Она сосредоточилась на создании именно трикотажа: кроп-топов, юбок, платьев, кардиганов, брюк, тончайших бадлонов, комбинезонов. Чтобы разорвать шаблоны AND the brand объединили технологии и ручной труд, а также сделали ставку на долговечность вещей.
Производство
Производство марки находится в Петербурге и представляет собой экспериментальную творческую лабораторию. За высокие технологии отвечают японские вязальные машины Shima Seiki, благодаря которым удалось создать новую пластику связанного полотна. Такая вязка делает вещи невесомыми, теплыми и тактильными, а также бережет ресурс работников производства.
Символ
На фурнитуре AND the brand — пуговицах, замках и заклепках — можно разглядеть значок, похожий на переплетенные буквы Z. Это аллюзия на тему трикотажа — так изображают на схемах петли.
Коллекция
Первая коллекция марки посвящена весенне-летнему сезону. В нее вошли бархатные кроп-топы, шорты, топы-бандо, юбки-плиссе, рубашки и джинсы, в составе которых эко-нити из переработанной пластмассы, а также более теплые вещи, которые подойдут и для осенне-зимней поры: джемперы, комбинезоны из мериноса, мохеровые жакеты и пальто. Вечерняя линия состоит из бадлонов, ажурных платьев и двухцветных жакетов.
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