Архитектура Петербурга и живопись в новой коллекции марки NATALI LESKOVA

Художница из Петербурга Наталия Лескова показала капсульную коллекцию своей марки. В нее вошли несколько образов, составленных из новых вещей — хлопковой рубашки с принтованными манжетами, двусторонней (одна сторона — принтованная, вторая — однотонная) манишки, жилетки с вертикальной стежкой, тренча и юбки с запахом.