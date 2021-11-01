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Архитектура Петербурга и живопись в новой коллекции марки NATALI LESKOVA

Художница из Петербурга Наталия Лескова показала капсульную коллекцию своей марки. В нее вошли несколько образов, составленных из новых вещей — хлопковой рубашки с принтованными манжетами, двусторонней (одна сторона — принтованная, вторая — однотонная) манишки, жилетки с вертикальной стежкой, тренча и юбки с запахом.

Принты коллекции созданы по мотивам живописных работ Наталии и фотографий петербургской архитектуры. Так, например, на стеганом жилете угадываются лепнина и колонны. Представила капсулу NATALI LESKOVA петербурженка и муза марки Наталия Капитурова.

Фото: Анна Ахтова

Стиль: Ульяна Донцова

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