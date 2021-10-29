Тюрбан, шуба в пол и платки: новая коллекция UShatava вдохновлена героинями фильма «Серые сады»

Документальный фильм 1975 года «Серые сады» посвящен жизни разорившихся аристократок, родственниц Жаклин Кеннеди — матери и дочери с одинаковыми именами — Эдит Бувье. Лента вошла в историю кинематографа (в 2009 году появилась и художественная версия с Дрю Бэрримор и Джессикой Лэнг), а стиль ее героинь — в историю моды. К образам двух Эдит, которые несмотря на нищету продолжали ощущать себя богемой, и обратилась марка UShatava.