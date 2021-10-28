«Игра в кальмара», «Бумажный дом» и еще 6 вариантов костюмов на Хэллоуин по мотивам сериалов

Локдаун невластен над двумя вещами: домашними вечеринками и просмотром сериалов. Мы решили соединить два этих блага в преддверии Хэллоуина, который несмотря на закрытие заведений может и должен пройти отлично. Для вдохновения вспомнили сериальные премьеры этого года (минувшие и будущие), выбрали, в каких героев перевоплотиться, и собрали мудборд для каждого с явками и паролями.
«Игра в кальмара»
Нет, не надоело. И не только нам: креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли в новую коллекцию модного дома включил свою версию образа игрока номер 456, на 7 800% выросли продажи белых слипонов Vans, а AliExpress предлагает вариации на тему того самого костюма. Если дословное цитирование — не ваш вариант, можно ограничиться покупкой альтернативного комплекта. На наш взгляд в тотальном желании косплеить героев «Игры в кальмара» нет ничего предосудительного — чем больше людей нарядятся как Сон Ки Хун и Кан Сэ Бёк, тем круче будет атмосфера на вечеринке. Игры — на ваше усмотрение, но мы бы предложили монополию — тоже на деньги, но без драм.
Костюм AliExpress, заказать, 1 497,07 - 2 726,05 руб.
Слипоны Vans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 6 090 руб.
Топ ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 5 130 руб.
Толстовка adidas Originals, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 5 620 руб.
Брюки adidas Originals, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 5 000 руб.
Еще один классный вариант хэллоуинского костюма по мотивам «Игры в кальмара» — образ распорядителя игр. Бонусом: все вещи пригодятся в повседневной жизни, особенно непромокаемый капюшон-манишка.
Капюшон Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, купить онлайн, 3 890 руб.
Плащ Ockam, купить онлайн, 13 050.00 руб.
Лонгслив Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, купить онлайн, 1 499 руб.
Джинсы SHU, Литейный пр., 61, купить онлайн, 5 990 руб.
AGL, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 37 300 руб.
Маска, заказать, 650 руб.
«Бумажный дом»
Сериал, которому мы также благодарны за популяризацию униформы, — «Бумажный дом». Костюмы из еще одного творения Netflix — красные комбинезоны — актуальны не меньше, чем комплекты «Игры в кальмара» (при том, что вышел уже пятый сезон проекта!). В стремлении повторить образы героев, советуем, заменить культовую маску пусть на менее похожую, зато локальную петербургскую.
Маска Svoya, купить онлайн, 6 000 руб.
Костюм AliExpress, заказать, 711,02 руб.
Футболка Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 13 700 руб.
Худи MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 19 950 руб.
Джоггеры MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 19 100 руб.
Боди Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 999 руб.
Кеды Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн, 20 720 руб.
«Ведьмак»
Самый просто способ прикинуться героем сериала — повторить образ Ведьмака из одноименного шоу. Самое время — второй сезон выходит в декабре. Нам понадобятся: кожаные брюки, свободная рубашка, медальон, мускулатура и броня по желанию. А если вы еще и обладатель/обладательница светлых волос, то попадание будет стопроцентным.
Кожаные брюки Drome, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 65 500 руб.
Ботинки COSHO, концепт-стор Makerdesignloft, Марсово поле, 7, купить онлайн, 13 900 руб.
Рубашка My 812, Каменноостровский пр., 54, купить онлайн, 18 000 руб.
Блузка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 1 799 руб.
Медальон Ringstone, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн, 4 500 руб.
«Ванда/Вижен»
В 2021 году вышли четыре сериала киновселенной Marvel (пятый на подходе). Первым из них был «Ванда/Вижен», рассказывающий историю Ванды Максимофф — Алой ведьмы, и Вижена. В сериале, который стилистически охватил несколько эпох: от 50-ых до 80-ых и нашего времени, референсов для желающих нарядиться достаточно. Но мы выбрали хэллоуинские костюмы главных героев, которые косплеили свои же комиксные версии. Легкие небрежность, наивность и примитивность здесь пойдут только на пользу.
Купальник Ritratti Milano, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 21 300 руб.
Леггинсы Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 32 800 руб.
Перчатки TWO, купить онлайн
Сапоги Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 84 900 руб.
Костюм AliExpress, заказать, 1 771,71 руб.
Плавки-шорты Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 26 300 руб.
Леггинсы PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 4 190 руб.
Поло PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 5 990 руб.
Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 5 190 руб.
Костюм AliExpress, заказать, 3 187,92 руб.
«Великая»
Среди грядущих премьер и второй сезон «Великой». В начале каждой серии первого сезона создатели отмечали, что это «временами правдивая история», так пусть и наши костюмы будут лишь временами правдивыми. Корсет, жемчуг, юбка в пол, пышность которой помогут гарантировать несколько подъюбников, парча и золото, но в современной интерпретации. Кого изображать — Екатерину в исполнении Эль Фаннинг или Петра, которого играет Николас Холт, — решать вам.
Топ 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, купить онлайн, 10 430 руб.
Корсет HEDERA, купить онлайн
Юбка KALMANOVICH, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 46 800 руб.
Туфли Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 54 200 руб.
Серьги Gem Kingdom, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн, 15 700 руб.
Брюки Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, купить онлайн, 15 700 руб.
Блузка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, купить онлайн
Колье Herald Percy, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн, 6 500 руб.
Тапочки Homies, купить онлайн
«Рассказ служанки»
Белый чепец и темно-красное платье в топе костюмов на Хэллоуин не первый год, но от этого они не становятся менее классными. Тем более, что мы нашли в коллекции Gabriela Hearst платье, которое почти идентично сериальной одежде служанок, а в коллекции Cocoshnik — панаму, отсылающую к их головным уборам. При стремлении добиться точности и достоверности сериальный чепец можно найти на Авито, а если хочется яркой и метафорической альтернативы — обращаемся к петербуржцам M_U_R.
Платье Gabriela Hearst, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, купить онлайн, 104 000 руб.
Ботинки J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, купить онлайн, 38 100 руб.
Чепец Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, купить онлайн, 27 000 руб.
Накидка AliExpress, заказать, 1 335,34 - 1 703,96 руб.
Чепец M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, купить онлайн, 10 000 руб.
«Ходячие мертвецы»
Одиннадцатый сезон проекта вышел в августе и подарил нам не только 24 новых эпизода, но и свежие идеи для образов на Хэллоуин. В принципе, в качестве прототипа подойдет почти любой сериал или фильм про зомби и постапокалипсис, самое важное — не забыть про соответствующий грим.
Топ Polyhedron, купить онлайн, 370 €
Брюки Polyhedron, купить онлайн, 215 €
Топ Polyhedron, купить онлайн, 310 €
Рукава Polyhedron, купить онлайн, 110 €
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.