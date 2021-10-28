«Игра в кальмара», «Бумажный дом» и еще 6 вариантов костюмов на Хэллоуин по мотивам сериалов

Нет, не надоело. И не только нам: креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли в новую коллекцию модного дома включил свою версию образа игрока номер 456, на 7 800% выросли продажи белых слипонов Vans, а AliExpress предлагает вариации на тему того самого костюма. Если дословное цитирование — не ваш вариант, можно ограничиться покупкой альтернативного комплекта. На наш взгляд в тотальном желании косплеить героев «Игры в кальмара» нет ничего предосудительного — чем больше людей нарядятся как Сон Ки Хун и Кан Сэ Бёк, тем круче будет атмосфера на вечеринке. Игры — на ваше усмотрение, но мы бы предложили монополию — тоже на деньги, но без драм.