Костюмы, украшенные молниями, и платья с объемными рукавами: Alexander McQueen показали коллекцию весна-лето 2022

Креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон при создании коллекции вдохновлялась архивными работами самого Александра Маккуина. На подиуме бренд показал костюмы, украшенные в качестве декоративных элементов молниями, платья, тренчи и пиджаки с объемными рукавами-фонариками, корсетные платья и платья с пышными юбками. Основные материалы коллекции — тафта, шелк, микс денима и кожи, а также тюль.