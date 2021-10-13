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Костюмы, украшенные молниями, и платья с объемными рукавами: Alexander McQueen показали коллекцию весна-лето 2022

Alexander McQueen представили коллекцию сезона весна-лето 2022 в Лондоне. Показ прошел вне fashion month, который закончился на прошлой неделе. Это шоу стало первым для модного дома офлайновым событием после пандемии. Закрыла его супермодель Наоми Кэмпбелл.

Креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон при создании коллекции вдохновлялась архивными работами самого Александра Маккуина. На подиуме бренд показал костюмы, украшенные в качестве декоративных элементов молниями, платья, тренчи и пиджаки с объемными рукавами-фонариками, корсетные платья и платья с пышными юбками. Основные материалы коллекции — тафта, шелк, микс денима и кожи, а также тюль.

Фото: архивы пресс-служб

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