Maje выпустили коллаборацию с брендом спортивной одежды Varley

Технологичный бренд спортивной одежды Varley и французы Maje объединили силы, чтобы создать практичную, удобную и при этом красивую спортивную одежду. За вдохновением они обратились к 80-ым, поэтому в коллекции повязки на голову, леггинсы, эластичный пояс с большой золотой пряжкой, браслеты с люрексом, носки для фитнеса, коврики и, конечно, купальники.
В вещах из коллаборации, кстати, можно отправиться не только на тренировку, но и на прогулку — леопардовые топы легко сочетаются с классическим пиджаком, а кепки с логотипом MV (первые буквы названий двух брендов) — с тренчем или курткой. Цветовая палитра коллекции состоит из хаки, бежевых, желтых, фиолетовых оттенков. Джейн Фонда оценила бы!
Фото: архив пресс-службы
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