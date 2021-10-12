Maje выпустили коллаборацию с брендом спортивной одежды Varley

В вещах из коллаборации, кстати, можно отправиться не только на тренировку, но и на прогулку — леопардовые топы легко сочетаются с классическим пиджаком, а кепки с логотипом MV (первые буквы названий двух брендов) — с тренчем или курткой. Цветовая палитра коллекции состоит из хаки, бежевых, желтых, фиолетовых оттенков. Джейн Фонда оценила бы!