Трикотаж (много!), колорблок и шубы из искусственного меха в осенне-зимней коллекции Sandro

Парижский бренд знает толк в утеплении — осенне-зимняя коллекция Sandro состоит из вещей, которые наверняка согреют даже петербургской осенью и зимой. Это варианты трикотажа: от свитеров до жилетов, и разные модели пальто: классическое бежевое, украшенное декоративной булавкой, стеганое, из искусственного меха и даже дубленки. И если верхней одеждой этого сезона правит сдержанность, то среди свитеров немало игривых — Sandro вернули колорблок и украсили вязаные вещи инфантильными патчами, нашивками и трефовыми воротничками.