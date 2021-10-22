30 теплых (и модных!) жилетов и манишек на случай похолодания и просто для красоты

Поводов надеть манишку или жилет несколько: во-первых, бабье лето в Петербурге — все, во-вторых, это одни из самых актуальных вещей осенне-зимнего сезона. Тот случай, когда полезное соединилось с приятным на радость наших мам. Тепло одеваться — это модно!
Яркие жилеты
Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 450 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 9 300 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 143 000 руб.
Ganni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 16 600 руб.
Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 499 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 62 800 руб.
Yves Salomon Enfant, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 200 руб.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 18 900 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 10 990 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 799 руб.
Maison Kaleidoscope, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 17 999 руб.
Топовые манишки
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 11 900 руб.
Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 450 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 32 000 руб.
Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 66 500 руб.
Catya, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 180 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 17 900 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, 3 500 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 3 890 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 800 руб.
Il Trenino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 110 руб.
Сдержанные жилеты
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 200 руб.
The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 150 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 45 400 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 254 500 руб.
Les Coyotes de Paris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 33 000 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 6 800 руб.
Rabe, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 900 руб.
Dal Lago, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 499 руб.
Фото: архив пресс-службы
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