30 теплых (и модных!) жилетов и манишек на случай похолодания и просто для красоты

Поводов надеть манишку или жилет несколько: во-первых, бабье лето в Петербурге — все, во-вторых, это одни из самых актуальных вещей осенне-зимнего сезона. Тот случай, когда полезное соединилось с приятным на радость наших мам. Тепло одеваться — это модно!