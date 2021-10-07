Reserved выпустили коллекцию, созданную вместе с польской певицей Моникой Бродка

Вдохновением для коллаборации BRODKA х RESERVED стал архитектурный стиль брутализм, популярный в Польше в 1960-х и 1970-х годах, и увлечения Бродка — национальный фольклор и узоры на марокканских коврах. О влиянии архитектурного стиля на коллекцию свидетельствует принт на джемпере в виде мрачных окон зданий, черные и серые цвета, а также графичный крой. Кроме вещей, отсылающих к брутализму, Reserved представили джемперы с абстрактными узорами, футболки с вышивкой, а также стеганые пальто, накидки, костюмы оверсайз и платья.