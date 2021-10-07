Reserved выпустили коллекцию, созданную вместе с польской певицей Моникой Бродка

Певица Моника Бродка сделала коллекцию для бренда Reserved. Результатом их совместной работы стали маскулинные образы, которые появились в клипах с нового альбома польской артистки под названием Brut.
Вдохновением для коллаборации BRODKA х RESERVED стал архитектурный стиль брутализм, популярный в Польше в 1960-х и 1970-х годах, и увлечения Бродка — национальный фольклор и узоры на марокканских коврах. О влиянии архитектурного стиля на коллекцию свидетельствует принт на джемпере в виде мрачных окон зданий, черные и серые цвета, а также графичный крой. Кроме вещей, отсылающих к брутализму, Reserved представили джемперы с абстрактными узорами, футболки с вышивкой, а также стеганые пальто, накидки, костюмы оверсайз и платья.
Многие образы многослойные и многофункциональные. Пальто превращаются в жилетки благодаря отстегивающимся рукавам, брюки меняют длину за счет ремешков, а куртки геометрического кроя можно носить и как толстовки, и как верхнюю одежду. Черные и серые оттенки коллекции дополнены приглушенными оранжевыми, желтыми, пастельно-розовыми, фиолетовыми, коричневыми, бордовыми ярко-синими цветами.
Лимитированная коллекция BRODKA X RESERVED уже доступна в магазине Reserved и на сайте бренда.
Фото: архив пресс-службы
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