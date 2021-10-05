Марка ZNY представила осенне-зимнюю коллекцию Self Care с бомберами и хлопковыми футболками

Среди вещей для осенне-зимнего сезона также спортивные брюки оверсайз, в том числе, утепленные, унисекс пуховики из полиэстера, шоперы, а также две модели сумок из экокожи, созданные в коллаборации с петербургской маркой ARNY PRAHT. Коллекция Self Care будет выходить дропами.