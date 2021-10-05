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Марка ZNY представила осенне-зимнюю коллекцию Self Care с бомберами и хлопковыми футболками

Концептуальная марка ZNY презентовала коллекцию, состоящую из лаконичных и удобных вещей — объемных худи, свитшотов, курток-бомберов из экокожи, футболок из плотного хлопка. Вся одежда выдержана в лаконичной эстетике, а лубку снят на телефон.

Среди вещей для осенне-зимнего сезона также спортивные брюки оверсайз, в том числе, утепленные, унисекс пуховики из полиэстера, шоперы, а также две модели сумок из экокожи, созданные в коллаборации с петербургской маркой ARNY PRAHT. Коллекция Self Care будет выходить дропами.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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