Ода 80-ым и супермоделям под саундтрек Freedom Джорджа Майкла: Chanel провели показ в Париже

Модный дом Chanel провел свое шоу на Неделе моды в Париже, которым представил новую коллекцию. Она отсылает к эстетике 80-ых и 90-ых, а именно к показам и коллекциям бренда того времени. В Chanel весна-лето 2022 вошли велосипедки, купальники, мини-шорты, платья и юбки, лакированные вещи и вещи, обильно украшенные пайетками, юбки-трапеции и цепи разного объема и длины, дополненные логотипом модного дома. Не обошлось в новой коллекции Виржини Виар, конечно, и без интерпретаций знакового твидового костюма.
Сам показ по своему формату получился не менее ностальгическим — он вдохновлен золотой эрой супермоделей. Модели танцевали и улыбались на подиуме, заигрывали с публикой, зал заполнили фотографы, снующие туда-сюда, а закрыла шоу Chanel песня Freedom’90 Джорджа Майкла. Напомним, что в клипе на нее снимались супермодели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон.
Фото: архив пресс-службы
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