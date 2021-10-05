Ода 80-ым и супермоделям под саундтрек Freedom Джорджа Майкла: Chanel провели показ в Париже

Модный дом Chanel провел свое шоу на Неделе моды в Париже, которым представил новую коллекцию. Она отсылает к эстетике 80-ых и 90-ых, а именно к показам и коллекциям бренда того времени. В Chanel весна-лето 2022 вошли велосипедки, купальники, мини-шорты, платья и юбки, лакированные вещи и вещи, обильно украшенные пайетками, юбки-трапеции и цепи разного объема и длины, дополненные логотипом модного дома. Не обошлось в новой коллекции Виржини Виар, конечно, и без интерпретаций знакового твидового костюма.