Утрированный оверсайз и отсылки к рабочей одежде в новой коллекции Levi’s Red

Среди вещей мужской линейки брюки в цвете синий кварц, модели в полоску насыщенного коричневого оттенка: комбинезон, брюки, тракер, и куртка-блейзер со вставками. В женскую коллекцию также вошли комбинезон, джинсы, куртки, модели в полоску. В обеих линейках есть вещи из «котонизированного» конопляного волокна премиум качества. Levi’s продолжают придерживаться устойчивого развития — при выращивании конопли используется меньше воды и пестицидов, чем при культивировании хлопка.