Утрированный оверсайз и отсылки к рабочей одежде в новой коллекции Levi’s Red

Коллекция Levi’s Red впервые появилась в конце 90-ых, когда в списке трендов были расслабленность и непринужденность. При работе над ее новой версией дизайнеры переосмыслили классические модели, используя экоткани. Levi’s Red сохранила свое ДНК — центральное место в ней занимают комфортные оверсайз вещи по мотивам рабочей одежды, дополненные деталями. Например, неровной прострочкой карманов, тканевыми и кожаными патчами Levi’s Red, ярлычком Red Tab c желтой буквой «R» или болтами-застежками.
Среди вещей мужской линейки брюки в цвете синий кварц, модели в полоску насыщенного коричневого оттенка: комбинезон, брюки, тракер, и куртка-блейзер со вставками. В женскую коллекцию также вошли комбинезон, джинсы, куртки, модели в полоску. В обеих линейках есть вещи из «котонизированного» конопляного волокна премиум качества. Levi’s продолжают придерживаться устойчивого развития — при выращивании конопли используется меньше воды и пестицидов, чем при культивировании хлопка.
Фото: архив пресс-службы
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