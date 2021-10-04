Художник-абстракционист Tony.wwwww создал принты для коллекции шляп марки Cocoshnick

Хотя Tony.wwwww и не видит цвет, чувствует его интуитивно. Tony.wwwww не экспрессионистично наносил линии, царапины и цветовые пятна, как может показаться по характеру орнамента, а следовал медитативным восточным практикам разговора с материалом, чтобы создать «молчаливые» картины.