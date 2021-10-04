Грибы, бахрома и спортивные элементы в коллекции весна-лето 2022 Stella McCartney

Дизайнер Стеллы Маккартни показала новую коллекцию своего бренда, лейтмотивом которой стали грибы (что рифмуется с одной из тем нашего октябрьского номера — спойлер!). Принты в виде грибов украсили брюки, платья и топы Stella McCartney сезона весна-лето 2022.
Кроме грибных вещей в коллекцию бренда вошли комбинезоны и топы на манер спортивных, тренчи, свободные пиджаки и брюки, гофрированные блузы и комбинезоны, а также вещи с лентами, завязками и бахромой. В цветовой палитре Stella McCartney преобладают оттенки зеленого, красного, голубого и персикового.
Фото: архив пресс-службы
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