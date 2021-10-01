Каблуки в форме лака для ногтей и отсылки к работам художника Якопо Понтормо: Loewe провели показ весна-лето 2022

В коллекцию Loewe весна-лето 2022 вошли платья в пол, в том числе, украшенные золотыми доспехами, легинсы с круглыми вырезами на коленях, полукейпы, юбки и платья в пайетках, тренчи и куртки спиной вперед, комбинезоны с прозрачными вставками на груди, блузки с объемными рукавами и брюки геометрической формы. Обувь Джонатан Андерсон сделал не менее необычной. Так каблуки босоножек приняли вид тюбика лака для ногтей, разбитого яйца и бутонов роз.