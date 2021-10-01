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Каблуки в форме лака для ногтей и отсылки к работам художника Якопо Понтормо: Loewe провели показ весна-лето 2022

Модный дом Loewe показал свою новую коллекцию. При работе над ней креативный директор бренда Джонатан Андерсон вдохновлялся творчеством итальянского живописца, одного из основоположников маньеризма (течение, которому характерна утрата ренессансной гармонии между телесным и духовным) Якопо Понтормо. На увлечение Андерсона работами Понтормо указывает цветовая палитра, летящие силуэты и головные уборы, дополнившие отдельные образы.

В коллекцию Loewe весна-лето 2022 вошли платья в пол, в том числе, украшенные золотыми доспехами, легинсы с круглыми вырезами на коленях, полукейпы, юбки и платья в пайетках, тренчи и куртки спиной вперед, комбинезоны с прозрачными вставками на груди, блузки с объемными рукавами и брюки геометрической формы. Обувь Джонатан Андерсон сделал не менее необычной. Так каблуки босоножек приняли вид тюбика лака для ногтей, разбитого яйца и бутонов роз.

Фото: архив пресс-службы

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