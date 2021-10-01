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Покупка недели: туфли Nodaleto, как у героини сериала «Эмили в Париже»

Несмотря на то, что образы из сериала «Эмили в Париже» никогда не попадут в мудборд здорового человека или в список культовых кинокостюмов, в них все же есть крутые детали. Например, туфли молодого итальянского бренда Nodaleto, которые носила Камилль Раза, а точнее ее героиня Камилла.

Камилль Раза в туфлях Nodaleto

Модель носит название Bulla Babies — это лаконичные туфли из глянцевой кожи черного цвета и без декора. Весь их wow-эффект в массивном каблуке фигурной трапециевидной формы. На ноге туфли фиксируются благодаря двум ремешкам с застежками Velcrо (по простому — липучками). Создала знаковую для «Эмили в Париже» обувь дочь президента компании LVMH — Джулия Толедано. И после выхода сериала, модель Bulla Babies стала хитом бренда Nodaleto.

Смело носим туфли, отсылающие к 70-ым, с мини-юбками, джинсами и брюками. Главное — ни под каким предлогом не прячем каблук! Bulla Babies представлены в ДЛТ и обойдутся в 59 950 рублей.

Фото: архив пресс-службы

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