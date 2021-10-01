Покупка недели: туфли Nodaleto, как у героини сериала «Эмили в Париже»

Несмотря на то, что образы из сериала «Эмили в Париже» никогда не попадут в мудборд здорового человека или в список культовых кинокостюмов, в них все же есть крутые детали. Например, туфли молодого итальянского бренда Nodaleto, которые носила Камилль Раза, а точнее ее героиня Камилла.