13 желанных вещей октября: от клатча Bottega Veneta с перьями до шарфа Claudie Pierlot с изображением мустангов

Директор отдела моды Ксения Гощицкая советует интенсивно наряжаться, но не забывая про практичность. Поэтому собрала и аксессуары с перьями, и идеальные ботинки для петербургской осени, и театральные платья.
Сумка Bottega Veneta
Сумка Beak разыгрывает wow-комбо: духоподъемный зеленый цвет, который в Bottega Veneta называют Parakeet («Попугай»), и невозможно нарядный декор в виде длинных страусиных перьев. Креативный директор марки Дэниэл Ли понял, как сильно мы хотим наряжаться, и украсил клатч из матовой кожи ягненка пышной композицией.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Лук Claudie Pierlot
Кто мы? Адепты total white! Чего мы хотим? Носить белое всю осень! Как это делать — показывают Claudie Pierlot. Этой осенью играйте на оттенках: смешивайте цвет топленого молока, опаловый и жемчужный.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Коллаборация Maje х Varley
На спорт как на праздник? Да! В коллаборации Maje и бренда спортивной одежды Varley мы нашли очень красивые повязки на голову, топы, легинсы, махровые полотенца, кепки и коврики для йоги. Но самый хит — это купальники, напульсники с люрексом и эластичный пояс с крупной золотой пряжкой как будто из 1980-х. И конечно же, леопардовый принт!
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Пуховик Balmain
Оливье Рустен отмечает юбилей — 10-летие на посту креативного директора Balmain. И в осенней коллекции вспоминает все коды модного дома: фирменные плечи-пагоды, барочные платья-футляры, мини-юбки из перьев — и украшает пуховик монограммой Pierre Balmain родом из 1970-х.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Ianis Chamalidy
В новой коллекции дизайнера-концептуалиста Яниса Чамалиди все маст-хэвы петербуржца: утепленные балаклавы, функциональные бомберы с карманами и плащи-дождевики.
Ianis Chamalidy, Большой пр. П. С., 55/6
Коллекция Tatyana Parfionova
В коллекции «Дон Жуан» модного дома Tatyana Parfionova соединились Средневековье и Ренессанс. Модельер Татьяна Парфенова обыгрывает главную тенденцию сезона — наряжаться — как обычно, по-петербургски. Для нее нарядно — это обязательно театрально. Поэтому в новой коллекции дома под объемными черными платьями-трансформерами с гофрированными воротниками-раф как на всех инфантах Средневековья прячутся прозрачные туники из сетки в цветах, будто с Боттичеллевских картин эпохи Возрождения. Собственно, вся коллекция «Дон Жуан» рассказывает о двойственности — поэтому лейтмотивом и стал образ одного из самых неоднозначных литературных героев.
Tatyana Parfionova, Невский пр., 51
Ботинки Principe di Bologna
Осенне-зимняя коллекция Principe di Bologna просто образец трендов: квадратный нос, устойчивый каблук, стиль милитари, лаковая кожа, массивная тракторная подошва. Из всех вариантов: ботильонов, туфель, пенни-лоферов и монки настоящий петербуржец выберет утепленные ботинки из натуральной замши и кожи. Да-да, в молочном цвете!
NO ONE, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Claudie Pierlot
В мудборде осенней коллекции Claudie Pierlot сплошь ковбои: но все классические приемы диких сердцем переосмылены в фэшн-ключе. Отсюда и легкий деним с завышенной талией, вышитая куртка без рукавов с пушистой подкладкой, пиджаки в оттенках соленой карамели и шелковый шарф с принтом из несущихся мустангов, который можно завязать в волосах, на запястье или вокруг талии.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Образ Sandro
В Sandro умеют работать с пропорциями и текстурами — классическую дубленку объемного силуэта носим с легким мини-платьем.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Куртка HUGO
Надпись Clean Up Your Act*(CUYA) и этикетка со значком смайлика и земного шара на вещах HUGO означают: давайте заботиться о планете. Как словом, так и делом — к новому сезону бренд выпустил теплую оверсайз-куртку Falona из 100 % переработанного полиэстера.
HUGO, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Жакет Dolce & Gabbana
Приталенный атласный жакет Dolce & Gabbana попадает сразу в два тренда — супермодный цвет фуксии носим снаружи: а леопардовый принт — на подкладке.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Казаки Geox
Казаки теснят кроссовки! Ведь они выглядят намного более рок-н-ролльно и с платьями-комбинациями, и с джинсами, и с пиджаками. А модель от Geox усиливает спецэффект расцветкой под змеиную кожу.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пальто Gerard Darel
Двубортное пальто Gerard Darel с манжетами и поясом косплеит тренч — и это отличная альтернатива песочным вариантам. К тому же принт «в елочку» — снова хит!
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Фото: архивы пресс-служб
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