13 желанных вещей октября: от клатча Bottega Veneta с перьями до шарфа Claudie Pierlot с изображением мустангов

В коллекции «Дон Жуан» модного дома Tatyana Parfionova соединились Средневековье и Ренессанс. Модельер Татьяна Парфенова обыгрывает главную тенденцию сезона — наряжаться — как обычно, по-петербургски. Для нее нарядно — это обязательно театрально. Поэтому в новой коллекции дома под объемными черными платьями-трансформерами с гофрированными воротниками-раф как на всех инфантах Средневековья прячутся прозрачные туники из сетки в цветах, будто с Боттичеллевских картин эпохи Возрождения. Собственно, вся коллекция «Дон Жуан» рассказывает о двойственности — поэтому лейтмотивом и стал образ одного из самых неоднозначных литературных героев.

Tatyana Parfionova, Невский пр., 51