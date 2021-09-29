Объем, цвет и бахрома: Dries Van Noten презентовали весенне-летнюю женскую коллекцию (очень красивую!)

Дрис Ван Нотен в отличие от большинства дизайнеров, участвующих в Неделе моды в Париже, провел презентацию своей новой коллекции в онлайн-формате. Вместо показа он представил лукбук и видео, демонстрирующие женские образы сезона весна-лето 2022. Режиссером ролика, в котором танцуют модели, стал Альберт Мойя, а лукбук снял фэшн-фотограф Рафаэль Паваротти. И то, и другое — буйство цвета и красок.
Новая коллекция Dries Van Noten состоит из пальто, платьев с объемными круглыми рукавами, пиджаков, блуз. Бренд показал много вещей, обильно украшенных бахромой, вышивкой бусинами, принтами в виде фейерверка и фирменными для Дриса Ван Нотена цветочными узорами. Цветовая палитра коллекции подстать лукбуку и ролику — яркая и разнообразная. В нее вошли оттенки от нежно-салатовых и розовых до глубоких синих и черных.
Фото: архив пресс-службы
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.