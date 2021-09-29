Geox выпустили сникеры с глиттером, виниловыми вставками и на фигурной подошве

Например, в стиле диско — с глиттером и виниловыми вставками, на объемной или классической подошве, сложносочиненные по дизайну кроссовки и кеды с верхом, имитирующим окрас диких животных, лаконичные сникеры из белой кожи, а также яркие на фигурной подошве. Как и вся обувь Geox, новые модели обладают запатентованной дышащей подошвой и амортизирующими свойствами.