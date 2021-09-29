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Geox выпустили сникеры с глиттером, виниловыми вставками и на фигурной подошве

Geox показали свою новую женскую коллекцию, которая соединила спорт и элегантность. Итальянские дизайнеры создали сникеры для повседневной жизни. В коллекцию вошло больше десяти моделей кроссовок.

Например, в стиле диско — с глиттером и виниловыми вставками, на объемной или классической подошве, сложносочиненные по дизайну кроссовки и кеды с верхом, имитирующим окрас диких животных, лаконичные сникеры из белой кожи, а также яркие на фигурной подошве. Как и вся обувь Geox, новые модели обладают запатентованной дышащей подошвой и амортизирующими свойствами.

Фото: архив пресс-службы

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