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Петербургская марка SUBBOTA LABEL проведет вечеринку-презентацию осенне-зимней коллекции

Завтра, 29 сентября, петербургский шоурум SUBBOTA празднует день рождения. Восьмилетие магазин отметит вечеринкой и по совместительству презентацией новой коллекции своей марки SUBBOTA LABEL.

Осенне-зимняя коллекция SUBBOTA LABEL состоит из брюк мужского силуэта, приталенных блуз, мягких рубашек, платьев, оверсайз жакетов, мини-юбок и жакетов-трансформеров, которые можно носить и как кейп, и как жилет. Также в ней есть и подчеркнуто феминные вещи — с разрезами, вырезами и акцентом на талии. Например, приталенный тренч из черной кожи.

SUBBOTA, ул. Караванная, 14А

29 сентября, сбор гостей в 19:00, презентация новой коллекции в 20:00

Фото: архив пресс-службы

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