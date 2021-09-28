Петербургская марка SUBBOTA LABEL проведет вечеринку-презентацию осенне-зимней коллекции

Осенне-зимняя коллекция SUBBOTA LABEL состоит из брюк мужского силуэта, приталенных блуз, мягких рубашек, платьев, оверсайз жакетов, мини-юбок и жакетов-трансформеров, которые можно носить и как кейп, и как жилет. Также в ней есть и подчеркнуто феминные вещи — с разрезами, вырезами и акцентом на талии. Например, приталенный тренч из черной кожи.