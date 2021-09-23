Шахматные узоры, юбка поверх брюк и воротники в осенней кампании Reserved

Польский бренд Reserved показал свою новую осеннюю кампанию, над которой работал дуэт фотографов Frankiewicz & Rożniata. В съемке приняли участие молодые модели Алиет Сара и Мариам де Винзель — журнал Love включил их в список самых важных персон нового поколения моделинга.
В кампании собраны основные тренды сезона. Моедли Алиет Сара и Мариам де Винзель показали стеганые куртки ярких цветов, куртки в клетку в сочетании с атласными топами и платьями, свитеры в комплекте с платьями, юбки, надетые поверх брюк, черно-белые ботинки на массивной подошве, ботильоны, сумки в стиле 90-х и большие клетчатые. Вещи из коллекции украсили вязаные элементы, круглые и сердцевидные вырезы и контрастные воротники.
Главный принт коллекции Reserved — психоделические шахматные узоры в стиле поп-арта, а цвета — приглушенные осенние, дополненные розовым, красным, синим и зеленым.
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