Шахматные узоры, юбка поверх брюк и воротники в осенней кампании Reserved

В кампании собраны основные тренды сезона. Моедли Алиет Сара и Мариам де Винзель показали стеганые куртки ярких цветов, куртки в клетку в сочетании с атласными топами и платьями, свитеры в комплекте с платьями, юбки, надетые поверх брюк, черно-белые ботинки на массивной подошве, ботильоны, сумки в стиле 90-х и большие клетчатые. Вещи из коллекции украсили вязаные элементы, круглые и сердцевидные вырезы и контрастные воротники.