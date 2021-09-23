Demix создали новую модель — технологичные кроссовки UCrazy

Дизайн новых кроссовок бренда соединяет элементы городских сникеров и преимущества спортивной обуви. UCrazy отличаются футуристическим обликом и технологичностью. Так при создании модели использовалась технология Enrblast, позаимствованная у беговых кроссовок. Кроме того, подошва из соединения термопластичных эластомеров и ЭВА поглощает удары при ходьбе, уменьшает нагрузку на связки и суставы, создает амортизацию с эффектом возврата энергии шага.
Верх кроссовок выполнен из технологичного материала, который дышит, устойчив к загрязнениям и быстро сохнет. Стопа в новинке от Demix хорошо фиксируется благодаря системе шнуровки с эластичными элементами, а также дополнительному мягкому заднику. UCrazy представлены в мужской коллекции в черном, оливковом и темно-синем цветах, в женской — в черном и приглушенном лиловом.
Кроссовки UCrazy уже доступны в монобрендовых магазинах Demix и на сайте бренда.
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