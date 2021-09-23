Demix создали новую модель — технологичные кроссовки UCrazy

Верх кроссовок выполнен из технологичного материала, который дышит, устойчив к загрязнениям и быстро сохнет. Стопа в новинке от Demix хорошо фиксируется благодаря системе шнуровки с эластичными элементами, а также дополнительному мягкому заднику. UCrazy представлены в мужской коллекции в черном, оливковом и темно-синем цветах, в женской — в черном и приглушенном лиловом.