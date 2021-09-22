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Принты по мотивам иллюстраций Антонио Лопеса и искусственный мех: Fendi открыли неделю моды в Милане

В Милане стартовала Неделя моды, открыл которую показ Fendi. При работе над новой коллекцией креативный директор модного дома Ким Джонс обратился к творчеству иллюстратора Антонио Лопеса — одного из самых известных иллюстраторов 70-ых, жизни и работе которого посвящен документальный фильм «Секс, мода и диско». Лопес сотрудничал с Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview и The New York Times.

Вещи из новой коллекции Fendi украшены принтами по мотивам работ Лопеса, среди них платья, куртки и даже ботфорты. Также в коллекцию вошли шубы из искусственного меха, костюмы, отсылающие к стилю 80-ых, летящие платья в пол, шорты и мини-платья.

Фото: архив пресс-службы

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