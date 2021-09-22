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Петербургская марка KRAKATAU представила осенне-зимнюю коллекцию CRYOGEN

Концепция KRAKATAU заключается в противостоянии погодным катаклизмам: чем суровее условия выживания, тем полезнее одежда. Новая коллекция петербургской марки полностью соответствует этой идее. Она вдохновлена криогеникой — разделом физики, изучающим поведение материалов при низких температурах. При создании одежды использовались теплопроводные свойства карбона, инфракрасное излучение кофейной шелухи и изолирующую способность переработанных пластиковых бутылок.

В коллекцию CRYOGEN вошли куртки, оснащенные теплоизоляцией сравнимой с вакуумом и слоем нагревающихся карбоновых нанотрубок, термобелье из пряжи, обогащенной кофейными зернами, которое стимулирует естественную выработку тепла, поясные сумки, легко трансформирующиеся в рюкзаки.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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