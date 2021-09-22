ECCO выпустили гибридные кроссовки с подошвой из переработанных материалов

Среди плюсов ECCO BIOM C TRAIL анатомическая поддержка стопы благодаря технологии Fluidform, улучшенное сцепление с любой поверхностью, за которое отвечает облегченная подошва из переработанных материалов, — она крепится методом вулканизации без применения клея и швов, и дополнительная защита от непогоды. Кроссовки есть в белом, сером, черном и красном цветах.