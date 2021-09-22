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ECCO выпустили гибридные кроссовки с подошвой из переработанных материалов

Дизайн-команда ECCO представила лимитированный дроп новых гибридных кроссовок. Дизайн модели BIOM C TRAIL вдохновлен обувью для трейлраннинга, а в ее основе — ультралегкая кожа, созданная по технологии ECCO LeatherTyvek.

Среди плюсов ECCO BIOM C TRAIL анатомическая поддержка стопы благодаря технологии Fluidform, улучшенное сцепление с любой поверхностью, за которое отвечает облегченная подошва из переработанных материалов, — она крепится методом вулканизации без применения клея и швов, и дополнительная защита от непогоды. Кроссовки есть в белом, сером, черном и красном цветах.

Фото: архив пресс-службы

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