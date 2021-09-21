Рубашки, свободные брюки и платья с вырезами в весенне-летней коллекции Victoria Beckham

На Неделе моды в Лондоне Виктория Бэкхем показала свою новую весенне-летнюю коллекцию. При работе над ней дизайнер вдохновлялась стилем собственного мужа (удобно!) — Дэвида Бэкхема. В подтверждение этому — рубашки, в том числе расстегнутые, в сочетании со свободными брюками и оверсайз жакетами.
Также в коллекцию Victoria Beckham вошли платья в пол с вырезами, тренчи, украшенные клетчатым принтом, юбки, брюки клеш и платья-комбинации. Цветовая палитра отсылает к морским курортам и отдыху — в ней собраны оттенки желтого, голубого, оранжевого, зеленого.
Фото: архив пресс-службы
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