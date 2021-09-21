Рубашки, свободные брюки и платья с вырезами в весенне-летней коллекции Victoria Beckham

На Неделе моды в Лондоне Виктория Бэкхем показала свою новую весенне-летнюю коллекцию. При работе над ней дизайнер вдохновлялась стилем собственного мужа (удобно!) — Дэвида Бэкхема. В подтверждение этому — рубашки, в том числе расстегнутые, в сочетании со свободными брюками и оверсайз жакетами.