30 актуальных моделей джинсов на любую фигуру: от клешей до прямых (и с перьями!)

Универсальные, но такие разные! В мире джинсов установилась демократия — на пике как клеши с заниженной талией родом из нулевых, так и модели гиперболизированного оверсайз силуэта. А еще не забываем про перья, пэчворк, вышивку и наряжаемся на максималках.
Клеши
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 62 000 руб.
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J Brand, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 750 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 600 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 850 руб.
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BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб.
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BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 000 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
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Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 340 руб.
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Maje, Большой пр. П. С., 57/1
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Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 20 000 руб.
Широкие
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Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 900 руб.
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'Rishi, Чкаловский пр., 15, лит. А, 12 400 руб.
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Agolde, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 700 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.
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MM6 Maison Margiela, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 990 руб.
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Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас», 13 500 руб.
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Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 256 000 руб.
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Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 500 руб.
С декором
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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 000 руб.
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Roma Uvarov Design, купить онлайн, 8 000 руб.
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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 80 800 руб.
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Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб.
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Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 650 руб.
Прямые или baggy
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Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 050 руб.
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Les Coyotes de Paris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 22 999 руб.
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Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73
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Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 400 руб.
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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.
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BELKA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 760 руб.
Фото: архивы пресс-служб
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