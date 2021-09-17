30 актуальных моделей джинсов на любую фигуру: от клешей до прямых (и с перьями!)

Универсальные, но такие разные! В мире джинсов установилась демократия — на пике как клеши с заниженной талией родом из нулевых, так и модели гиперболизированного оверсайз силуэта. А еще не забываем про перья, пэчворк, вышивку и наряжаемся на максималках.