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30 актуальных моделей джинсов на любую фигуру: от клешей до прямых (и с перьями!)

Универсальные, но такие разные! В мире джинсов установилась демократия — на пике как клеши с заниженной талией родом из нулевых, так и модели гиперболизированного оверсайз силуэта. А еще не забываем про перья, пэчворк, вышивку и наряжаемся на максималках. 

Клеши

  • Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 62 000 руб.

  • J Brand, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 750 руб.

  • Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 600 руб.

  • Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 850 руб.

  • BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 000 руб. 

  • BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 000 руб. 

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

  • Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 340 руб.

  • Maje, Большой пр. П. С., 57/1

  • Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 20 000 руб.

Широкие

  • Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 900 руб.

  • 'Rishi, Чкаловский пр., 15, лит. А, 12 400 руб.

  • Agolde, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 700 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.

  • MM6 Maison Margiela, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 990 руб.

  • Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас», 13 500 руб.

  • Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 256 000 руб.

  • Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 500 руб.

С декором

  • Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 000 руб.

  • Roma Uvarov Design, купить онлайн, 8 000 руб.

  • Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 80 800 руб.

  • Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб.

  • Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 650 руб.

Прямые или baggy

  • Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 050 руб.

  • Les Coyotes de Paris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 22 999 руб.

  • Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73

  • Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 400 руб.

  • Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.

  • BELKA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 760 руб.

Фото: архивы пресс-служб

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